‏أكسيوس: بلينكن يبلغ مجموعة السبع أن هجوم إيران على إسرائيل محتمل خلال 24 ساعة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع ‏أكسيوس، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بلغ مجموعة السبع أن هجوم إيران على إسرائيل محتمل خلال 24 ساعة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.