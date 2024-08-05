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أحمد جودة - القاهرة - تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المجري 24-20، امس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد باريس.

أولمبياد باريس.. فرنسا تطيح بالمجر وتضرب موعدًا مع ألمانيا في منافسات اليد

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فرنسا 11-8، فيما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 13-12.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع، ليتأهل للدور المقبل حيث سيواجه ألمانيا متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ8.



على الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب المجر عند نقطتين في المركز الثاني، ليودع المنافسات من دور المجموعات.

