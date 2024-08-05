نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الأوساط التعليمية وطلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعدادها لإصدار النتائج بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024

حسب ما أعلنته الوزارة، سيعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2024.

سيتضمن المؤتمر إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، سواء في الشُعب العلمية أو الأدبية.

هذا الحدث يأتي بعد انتهاء عملية التصحيح والتدقيق، حيث سيقوم الوزير أيضًا بالإعلان عن نتائج الطلاب عبر البث المباشر للمؤتمر.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من قبل الوزير وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيتم نشر النتائج عبر الإنترنت.

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من خلال الرابط المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم.

يمكن للطلاب استخدام الرابط التالي للحصول على نتيجتهم فور ظهورها: رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والاسم.

تفاصيل نسب النجاح في المواد الدراسية

وفقًا للتقارير الأولية، جاءت نسب النجاح لبعض المواد الدراسية على النحو التالي:

مادة اللغة العربية : 96.62%

: 96.62% مادة اللغة الإنجليزية : 97.88%

: 97.88% مادة التاريخ: 96.43%

تعد هذه النسب مؤشرات على أداء الطلاب في هذه المواد، وتعكس مدى تميزهم في امتحانات هذا العام.

خطوات تحويل نتيجة الثانوية العامة 2024 لنسبة مئوية

لتحويل مجموع درجات الطالب إلى نسبة مئوية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ضرب مجموع الدرجات الذي حصل عليه الطالب في 100. قسمة الناتج على المجموع الكلي للدرجات (410). الناتج سيكون النسبة المئوية للدرجات التي حصل عليها الطالب.

متابعة نتائج الثانوية العامة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي سيتيح لهم معرفة الدرجات بشكل مباشر، ويوفر الموقع خدمات الاستعلام بالرقم القومي أو رقم الجلوس.

يبقى الطلاب في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج، حيث ستكون لحظة هامة بالنسبة لهم ولعائلاتهم.