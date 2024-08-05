نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام ردًا على تصريحات كولر: انت بتدفع الثمن دلوقتي.. ومتجيش تلوم علينا في تلاحم المواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن اعتراضه على ضغط المباريات وتلاحم المواسم.



وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا أقدر كلام كولر وعنده حق يبقى مضايق، ولكن هو مين السبب في ضغط المباريات دي حاليا؟".



وتابع: "كل اللي إحنا فيه بسبب المؤجلات اللي بيطلبها، قولنا كذا مره الفرق تلعب بين مباريات إفريقيا وتقلل شويه عدد المؤجلات، لكن كل فريق يبقى عايز يكسب البطولة اللي في ايده حاليا مهما كان ومش بيفكر لقدام".



وشدد: "انت اللي إلى بتدفع الثمن دلوقتي، ومتجيش تلوم علينا في تلاحم المواسم، ده بجانب الإدارات اللي بترفض كل سنه دوري استثنائي".



وأردف: "الكل بيقول عاوزين نبقي زي العالم، طب ما العالم كله بيلعب مباراة محلية بين مباراتين قارتين أو أكثر من مسابقة، وفي فرق بتلعب بالصف الثاني والناشئين".



واختتم: "الفريق بيكون عاوز يريح 10 أيام بين مباراة الذهاب والعودة في إفريقيا، ويكسب كل البطولات وفي الآخر ده بيهرق اللاعيبة، والمفروض يلعب مباراة محلية في النص زي باقي العالم".