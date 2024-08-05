نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرد رسميا على العرض القطري المقدم لشراء رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض إدارة النادي الأهلي بيع النجم رضا سليم جناح الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية تلقي النادي الأهلي العديد من العروض لبيع رضا سليم جناح الفريق في الميركاتو الصيفي.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تلفزيونية، إن النادي الأهلي رفض عرضًا رسميًا بـقيمة 2 مليون دولار من قطر القطري للتعاقد مع رضا سليم عن طريق البيع النهائي.

وتابع: كولر رفض التفريط في خدمات رضا سليم ووعده بالمشاركة بشكل أساسي مع فريق الأهلي في الموسم المقبل وسيكون له دور كبير.