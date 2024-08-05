هايدي موسى تكشف طقوسها قبل صعودها للمسرح



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت المطربة هايدي موسى خلال تصريحات تلفزيونية عن بدايتها الفنية، ومشاركتها في برامج اكتشاف المواهب، وإمكانية تقديمها أغنية راب أو مهرجانات شعبية وعن طقوسها قبل صعودها للمسرح.

وقالت:" أنا بحاول أوازن بين الأغاني الطربية والأغاني اللي بيحبها الجمهور، وبحاول طول الوقت أفرض الحاجة اللي مصدقاها وحباها للجمهور، وخلال مشواري قدمت أغاني مش راضية عنها، لأن المنتجين بيقولوا مش لازم أعمل بس اللي بحبه، لكن أقدم الحاجة اللى بيحبها الجمهور، لكن المزيكا اليومين دول اتطورت بشكل كبير، والحاجة الوحيدة اللي محدش بيختلف عليها هي الكلمة الحلوة والمعنى".



هايدي موسى تكشف طقوسها قبل صعود المسرح

وأضافت:" طقوسي مختلفة تمامًا، أنا بصراحة مقصرة شوية في موضوع التمارين الصوتية والفوكاليز والحاجات دي، وبحاول أعمل ده في البيت لكن مش بروح لحد متخصص يدربني، لكن دائمًا بشتغل على نفسي وبحب أتعلم وبحب الانتقاد".

وتابعت:" بحب أغني الأغاني اللي مصدقاها، وعشان كده صعب أقدم راب أو مهرجانات.. ده مش الاستايل بتاعي".

هايدي موسى تكشف عن مشاركتها في برامج اكتشاف المواهب



وأشارت:" كانت فارقة في حياتي كلها، وكان لها فضل كبير عليا، ومشاركتي الأولى أرى اني كنت صغيرة والضغوط كبيرة عليها، أما التجربة الثانية فكانت جيدة وكانت هي أكبر سنا فكنت واثقة في نفسي، وحصلت على المركز الثاني، وكانت سعيدة بحب الناس لها".



آخر أعمال هايدي موسى

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسى أغنية على الفبريكا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

