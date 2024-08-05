نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاته الأخيرة.. جمال علام يفتح النار على كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن اعتراضه على ضغط المباريات وتلاحم المواسم وإرهاق اللاعبين.



وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي: " أنا أجلت لكولر والأهلي ماتشات عشان يعرف ياخد بطولات".



وتابع: "دلوقتي دورك بقي عشان تقف معايا، مينفعش تطلع تهاجمني، اتحاد الكرة ساند الأهلي لحد ما خد دوري أبطال إفريقيا واجل ليه مباريات".



وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "كولر هو من طلب في البداية بتأجيل المباريات بسبب المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأردف: "ولما نيجي نطلب لعب مباريات كأس مصر علشان إنهاء الموسم في وقت محدد وبداية الموسم الجديد بشكل منتظم يعترض!".



وبالحديث عن بطولة كأس مصر قال: "واجهنا صعوبه في إلغاء كأس مصر بسبب الرعاه ولازم يستكمل علشان القيد يفتح في مصر".



واختتم جمال علام حديثه قائلًا: "بعتنا للكاف يمد القيد 48 ساعة بشكل استثنائي لمصر وهنخلص الكأس في 10 ايام بعد الدوري على طول".