نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لو مجموعك 50 لـ60%.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024 (تنسيق الجامعات) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الجامعات 2024، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموع أبنائهم الطلاب، بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، وتزداد ضربات قلب كل طالب وطالبة ثانوي، حالة من الخوف والقلق تسيطر عليهم، ولحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، نجد أصوات تعلوا بالفرحة وآخر بالبكاء، حيث هناك بعض الطلاب الذين حصلوا على مجموع قليل جدا.

للحاصلين على مجموع 50%.. كليات ومعاهد لطلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات، ويبحث كثير من الطلاب على مختلف الكليات المتاحة والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة بشأن تنسيق الجامعات في حالة الحصول على مجموع قليل، ففي حالة لحصول على مجموع 50%، فإن الكليات المتاحة هي:

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين أسيوط

المعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على 50%

تنسيق الجامعات، وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية لطلاب الثانوية العامة 2024، المعاهد التي تقبل من مجموع 50%.

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

المعهد العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة.

المعهد العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة.

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات.

العالي خدمة اجتماعية أسوان.

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية.

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط.

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر.

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة.

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر.

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر.

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة أعمال.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.. استعلم الآن برقم الجلوس من هـنـــا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة