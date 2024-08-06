نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياب: هدف مسلسل "مليحة" توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان دياب ضيفا في برنامج “الراديو بيضحك” التي تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفي، عبر إذاعة 9090.

وكشف دياب عن كواليس مسلسله “مليحة” الذب تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي قائلا: "هدف مسلسل مليحة هو توعية الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية ودور مصر فيها، وتعريف الأجيال الجديدة بدور مصر التاريخي في دعم القضية".

وتابع قائلا: "علاقة مصر مع فلسطين بدأت منذ فترة طويلة ودومًا ما كانت حاضرة بقوة تاريخيًا في كل المواقف والأزمات وتساند بكل ما لديها من قوة".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان دياب في الدراما، هو مشاركته في بطولة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.

ضم مسلسل "مليحة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة

والجدير بالذكر أنه قد شارك الفنان دياب في فيلم " السرب"، الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه بالسينمات، ويعد هذا العمل آخر أعماله في السينما.