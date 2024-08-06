نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رياض: 'ياسر جلال بيساعد كل زمايله بس ميقدرش يرشح حد في أعماله' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد رياض، عن صداقته بالفنان ياسر جلال، قائلا أنه فنان رائع للغاية وما يقال عنه بأنه يرفض أن يدعم زملائه ويرشحهم في أعمال فنية، غير صحيح.

وتابع الفنان محمد رياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"ياسر جلال بيحب يساعد كل زمايله وشخص وفي وصديق عزيز وكل الناس بتحبه بس في تحفظات.. يعني الترشيحات بتبقى خاصة بالمخرج لأنه بيبقى شايف العمل كله وصاحب الحق وليها علاقة بالانتاج شوية، لكن ياسر مفيش فرصة يقدر يساعد حد من صحابه".

وأشار محمد رياض، إلى أنه عندما تقدم للزواج من الفنانة رانيا محمود ياسين، كان يشعر بالخوف من والدها الراحل محمود ياسين، فهو له قيمة كبيرة ولكنه تفاجئ أنه يتحدث معه كأب له وهو شخص حنين ومتفهم، معقبًا:" كنت في بداية حياتي وامكانياتي المادية محدودة ولكنه سهل لي أشياء كثيرة ولم يثقل علي في أي شيء".



واختتم الفنان محمد رياض،:"بشوف كلام رانيا عني وحبها ليا دي حاجه حلوه وربنا يديم بينا الحب وحياتنا ويخلينا ولادنا وهي عشرة عمرة طويلة ربنا يحفظها ويخليها لينا كلنا".

نبذة عن برنامج" تفاصيل"

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.