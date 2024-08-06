نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من اتحاد الكرة على وداع منتخب مصر نصف نهائي الأولمبياد على يد فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الاتحاد المصري لكرة القدم على خسارة منتخب مصر الاولمبي، أمام منتخب فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس بعد السقوط في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأتي: "شكرا لكم كنتم على قدر المسئولية.. ننتظر منكم الأفضل في مباراة البرونزية".

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".

وجدير بالذكر أن المنتخب المصري من المقرر أن يواجه نظيره المغربي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.