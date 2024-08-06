الرياضة

عاجل.. فرنسا تسجل هدف التعادل أمام مصر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب فرنسا الأولمبي، من تسجيل هدف التعادل في شباك مصر وذلك بالشوط الثاني المقام بين المنتخبين في إطار دور نصف نهائي أولمبياد باريس.

شاهد هدف فرنسا ضد مصر

كان منتخب مصر قد تقدم بهدف عن طريق محمود صابر من تسديدة مميزة بالدقيقة “62”.

وأحرز فيليب ماتيتا، هدف التعادل لمصلحة فرنسا بعد تلقيه تمريرة سحرية من مايكل أوليسي لينفرد بالحارس المصري حمزة علاء ويضع الكرة في المرمى، وذلك بالدقيقة “82”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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