نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل التأهل لنهائي الأولمبياد.. موعد مباراة مصر ضد المغرب في قمة عربية لحصد البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل منتخب مصر الاولمبي في الاهلي لنهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة على يد منتخب فرنسا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في صراع البرونزية بأولمبياد باريس

يواجه منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، نظيره منتخب المغرب، في قمة عربية على الميدالية البرونزية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام خلال الفترة الحالية على الأراضي الفرنسية وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.