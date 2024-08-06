نجم برشلونة مطلوب في فياريال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فياريال الإسباني يفكر في التعاقد مع أحد مدافعي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع ريليفو الإسباني أن فياريال يفكر في التعاقد مع الفرنسي كليمينت لينجليت نجم دفاع برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.



وأفاد الموقع الإسباني بأن فياريال سوف يحاول استعارة لينجليت وأن البرسا يرغب في أن يدفع النادي المهتم بالتعاقد معه جزءًا كبيرًا من راتبه السنوي.



وأوضح الموقع الإسباني أن برشلونة يرغب في بيع لينجليت وأنه لم يشارك في مباراة البرسا وريال مدريد الودية والتي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن لينجليت البالغ من العمر 29 عامًا عاد إلى صفوف برشلونة عقب نهاية إعارته مع أستون فيلا الإنجليزي وينتهي تعاقده مع النادي الكتالوني في صيف عام 2026.



وألمح الموقع الإسباني أن لينجليت ارتبط بالانضمام إلى كلا من بولونيا وريال سوسيداد وإشبيلية.



ولفت الموقع الإسباني أن لينجليت كان قد شارك في 25 مباراة مع أستون فيلا في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث صنع هدفًا وحيدًا.