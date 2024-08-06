نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ميكالي يكشف مصيره مع منتخب مصر بعد الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كايو زيار وكيل روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي نتيجة حديثه مع موكله قبل مواجهة فرنسا، مؤكدًا أن حديثه معه أنه يشعر بالفخر لتوليه مسؤولية تدريب الفراعنة.

وكيله: لا توجد أي اتصالات رسمية لتجديد عقد ميكالي

قال زيار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي: "حتى الأن لا توجد اي اتصالات بشأن تجديد عقد المدرب البرازيلي".

وتابع: "لا يوجد حديث عن المستقبل أو عن عقد المدرب مع اتحاد الكرة الآن، كل التركيز فقط على مشوار المنتخب المصري ولأيضا منافسات الأولمبياد".

واختتم: "ميكالي يشعر بحالة حب مع الشعب المصري وهو سعيد جدا برحلته مع منتخب مصر واللاعبين والحديث حاليًا فقط عن الحاضر وأي حديث آخر بشأن مهمته مع المنتخب ومستقبله سيكون في وقت لاحق".

وودع منتخب الفراعنة نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي، بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، لقاء نظيره منتخب المغرب، في قمة عربية على الميدالية البرونزية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.