نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي حقيقية ما تردد مؤخرًا بشأن دخول النادي الأبيض في مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله.

الزمالك ينفي المفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله

وأوضح المصدر أن يحيى عطية الله لاعب كبير ولكن النادي لم يدخل في أية مفاوضات من قريب أو من بعيد مع اللاعب كما ردد وكيله مؤخرًا.

وتابع المصدر أن يحيى عطية الله لم يكن يومًا في حسابات الزمالك مشيرا إلى أن وكلاء اللاعب يستغلون اسم الزمالك لتسويق اللاعب ليس أكثر.

واختتم المصدر تصريحاته مشيرا إلى أن النادي يعمل بشكل يومي على ملف الصفقات الجديدة بالتشاور مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتلبية احتياجاته الفنية في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان محسن المعادي وكيل المغربي يحيى عطية الله قد أكد في تصريحات صحفية بأن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال المعادي: "يوجد مفاوضات من نادي الزمالك بشأن عطيه الله وتقريبًا هو الأقرب، ولا يوجد أندية أخرى من مصر تتفاوض على ضم اللاعب".