عاجل - كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة 2024 لنسبة مئوية

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أحمد جودة - القاهرة - كيفية تحويل نتيجة الثانوية العامة 2024 لنسبة مئوية.. أكدت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة 2024 هو 410 درجات، مشيرة إلى أنه يتم حساب مجموع الطالب بالنسبة المئوية، من خلال ضرب المجموع الذي حصل عليه في 100 ثم قسمة الناتج على 410 أي المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة، والناتج سيكون بالنسبة المئوية.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

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ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة