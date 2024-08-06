نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريتانيا تعلن تشكيل أول حكومة في المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الجمهورية بموريتانيا في وقت متأخر من فجر اليوم الثلاثاء تشكيل أول حكومة في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجاءت التشكيلة الحكومية التي يقودها الوزير الأول المعين منذ يومين المختار أجاي على النحو التالي:

١- الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة: لام الحسينو

٢- وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية: محمد عبد الله لولي

٣- وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف: ماء العينين أييه.

٤- وزارة العدل: محمد محمود بيه

٥- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج: محمد سالم مرزوك

٦- وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء: حننه ولد سيدي

٧- وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية: محمد أحمد محمد الأمين

٨- وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط.

٩- وزارة الإقتصاد والمالية: سيد احمد ابوه

١٠- وزارة التربية إصلاح نظام التعليم: هدي باباه

١١- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: يعقوب امين

١٢- وزارة الصحة: عبد الله وديه

١٣- وزارة الوظيفة العمومية والشغل: محمد اسويدات

١٤- وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة: أحمد سالم ابده.

١٥- وزارة الطاقة والنفط: محمد ولد خالد

١٦- وزارة المعادن والصناعة: اشيام التجاني

١٧- وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية: الفضيل سيداتي

١٩- وزارة الزراعة والسيادة الغدائية: اممه أحماه الله بيبات.

٢٠- وزارة التجارة والسياحة: زينب احمدناه

٢١- وزارة الإصلاح الترابي والإسكان والعمران: انيانك مامادو

٢٢- وزارة التجهيز والنقل: اعلي ولدالفيرك

٢٣- وزارة المياه والصرف الصحي: آمال مولود

٢٤- وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان: الحسين امدو

٢٥- وزارة الطفولة والأسرة: صفية انتهاه

٢٦- وزارة التنمية الحيوانية: المختار كاكيه

٢٧- وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: المختار بوسيف

٢٨- وزارة الببئة والتنمية المستدامة: مسعودة بحام

٢٨- الوزير المنتدب لدي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزبة والتنمية المحلية: يعقوب سالم فال.

٢٩- الوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: انكيمور كوديرو هارونا.