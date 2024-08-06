نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيًا (رابط معتمد) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، خاصةً بعد أن اعتمدت النتيجة مساء أمس الإثنين وارتفعت نسبة النجاح إلى 81% لشعبتي العلمي والأدبي.
سيعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، لتفاصيل النتيجة وإعلان أسماء الأوائل.
كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024
يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم: رابط الموقع
- النقر على زر "الخدمات الإلكترونية".
- اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024".
- إدخال رقم جلوس الطالب.
- الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024
بعد اعتماد النتيجة رسميًا اليوم، سيكون الرابط المتاح للحصول على النتيجة هو: http://thanwya.emis.gov.eg/
أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 - شعبة علمي رياضة
أعلنت الوزارة أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، وجاءت كالتالي:
- محمد هاني سعيد محمد محمود - محافظة الإسماعيلية، المركز الأول بمجموع 405.50.
- محمد أحمد محمد أحمد الحسيني - محافظة البحيرة، المركز الثاني مكرر بمجموع 405.
- محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم - محافظة القليوبية، المركز الثاني مكرر بمجموع 405.
- نورهان نبيل عبدالعظيم صالح - محافظة القاهرة، المركز الثاني مكرر بمجموع 405.
- أحمد فتحي عبدالقوي عبدربه - محافظة قنا، المركز الخامس بمجموع 405.5.
- محمد أحمد تامر صلاح الدين يوسف - محافظة القليوبية، المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.
- مايكل رضا عياد ملاك جرجس - محافظة القاهرة، المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.
- محمد أحمد أبو الفتوح قرني - محافظة الإسكندرية، المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.