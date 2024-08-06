نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن مقتل قيادي عسكري بارز في حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل عضو بارز آخر في حركة حماس بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "قتلنا في غارة جوية محمد المحاسنة"، وقال إنه "المكلف بعمليات تهريب الأسلحة في حماس".

والإثنين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عبد الفتاح الزريعي، الذي وصفه بأنه "وزير اقتصاد حركة حماس".

وأوضح أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس".

وتكثف إسرائيل ضرباتها على غزة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 40 ألفا، وفق السلطات الصحية في القطاع.

وقبل أيام اغتيل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في هجوم نسب إلى إسرائيل التي لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن.