نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخصم من الراتب والحرمان من الامتحان لـ337 معلما مخالفا بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التربية والتعليم، القضايا الخاصة بالمعلمين بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأشارت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة الثانوية العامة2024، أن إجمالي عدد المعلمين المخالفين 337 معلما، وجاءت المحافظات التي بها مخالفات تخص الطلبة "القاهرة 35 معلما - الجيزة 34 معلما - الشرقية 31 معلما - الدقهلية 25 معلما - دمياط 12 معلما" وتم اتخاذ قرارات خصم وحرمان لعدد 318 معلما على النحو الآتى: -

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها قررت بالخصم والحرمان من أعمال الامتحانات، خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 113 معلما، وخصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 9 مع الإحالة للنيابة العامة، خصم 30 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 14 معلما.

كما قررت الوزارة خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 4 معلما، خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 3 معلمين، خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم، وخصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 2 "معلم"، وخصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم، خصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد واحد معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ قرارات بالخصم والانذار لعدد 158 معلم على النحو الآتي: -قرارات بالخصم من الراتب، تم اصدار عقوبة الخصم من الراتب لمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوما) لعدد 158 معلما.

