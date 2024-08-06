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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: صفقة رأس الحكمة عززت نمو الإيرادات غير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:08 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، أن الوزارة لم تفرض ضرائب جديدة العام الماضى، وأن الزيادة التي تحققت في الإيرادات الضريبية بواقع 30% تم إنفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات،
وقال إن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».
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