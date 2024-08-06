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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. السيسي يوجه بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة موضوع وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية؛ لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
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