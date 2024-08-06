عاجل.. وزير المالية: النزول بخدمة الدين إلى 35% من المصروفات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:16 مساءً - قال أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، أن السياسة المالية ستدعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير بصورة أكبر.

وأوضح أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، ومن المستهدف النزول بها من 45.4%

إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

أكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت، وأن الحكومة تعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.

وقال أحمد كجوك: “مازلنا محتاجين شغل أكثر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

أضاف وزير المالية أنه تم ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد رأس الحكمة.