نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. وست هام يونايتد يضم جيدو رودريجيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الأرجنتيني الدولي جيدو رودريجيز خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

وانتقل جيدو رودريجيز إلى صفوف الفريق الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني.

ووقع لاعب وسط منتخب الأرجنتين على عقود انضمامه إلى المطارق صباح اليوم لمدة عامين، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجرى الأرجنتيني رودريجيز حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي، أعرب من خلاله عن سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وست هام يونايتد يتعاقد مع لاعب ريال بيتيس السابق

وقال رودريجيز "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، أشعر أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلم كل لاعب كرة قدم، كنت سعيدًا جدًا عندما سمعت أن وست هام مهتم بي".

وأضاف "أنه نادي تاريخي، ولديه مشروع مثير للاهتمام حقًا، أعتقد أنه النادي المناسب لي، في الوقت الملائم، وآمل أن نتمكن معًا من مواصلة النمو، لقد تحدثت مع إدسون ألفاريز قبل التوقيع، ونحن نتطلع حقًا إلى العمل معًا مجددا".

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني الدولي انضم إلى صفوف ريال بيتيس عام 2020 قادمًا من كلوب أمريكا بمقابل 9 مليون يورو.

وشارك جيدو رودريجيز البالغ من العمر 30 عامًا، مع فريقه السابق الموسم الماضي، في 29 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

