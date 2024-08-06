نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حُسمت.. برشلونة ينجح في حسم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، في التعاقد مع صفقة مدوية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد

برشلونة ينجح في حسم صفقة أولمو

وبحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن نادي برشلونة حسم صفقة اللاعب داني أولمو نجم فريق لايبزيج الألماني، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 مليون دولار إضافات، وذلك بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

كما تابع أن اللاعب أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، لمدة 6 مواسم حتى عام 2030.

والجدير بالذكر أن صفقة أولمو، من المنتظر أن تكون أولى صفقات نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، والذي يسعى بها لتدعيم صفوف الفريق الكتلوني، من أجل العودة مرة أخرى إلى التتويج بالبطولات.