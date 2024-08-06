نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على أهداف في شمال إسرائيل بعد انتهاء خطاب نصر الله مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن عشرات الصواريخ تنطلق الآن من لبنان اتجاه أهداف في شمال إسرائيل بعد دقائق من انتهاء خطاب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن أكثر من 30 صاروخا تم إطلاقها في اللحظات الماضية نحو إصبع الجليل والجولان المحتل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في منطقة مسعدة شمالي الجولان السوري المحتل وإصبع الجليل.

وتحدثت مصادر عبرية عن إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.