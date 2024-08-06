نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سمعت أنه سيكون هناك هجوم إيراني الليلة على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه سمع أن إيران ستشن هجوما على إسرائيل ليلة الاثنين.

وفي بث مباشر من منتجع مار إيه لاغو، أخبر ترامب اللاعب ومقدم البرامج الرياضية آدين روس، أنه سمع هذا "من خلال الإذاعات إياها" وليس من معلومات سرية، رغم أنه لم يحدد من أين حصل على هذه المعلومات بالضبط.



وأضاف ترامب: "لو كنت رئيسا، لما تحدث أحد بهذه الكلمة لأنها لن تحدث بنسبة 100%- ولكن (هذا يحدث) عندما يكون لديك [نانسي] بيلوسي و[آدم] شيف، وكل هؤلاء الناس، وأشخاص مثل [تشاك] شومر".

وتتزايد حالة التأهب في إسرائيل تحسبا لهجوم محتمل من "حزب الله" وإيران، رغم عدم اليقين بشأن توقيت حدوثه. ورغم اختلاف التقديرات بشأن توقيت الهجوم، إلا أن تل أبيب لا تزال تجري التحضيرات لـ "هجوم فوري قد يحدث في أي لحظة".

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية مساء الإثنين، أن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي اقترحوا في عدة اجتماعات، بعضها عقد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، شن هجوم استباقي على "حزب الله".

وتترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" و"حماس" على اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر في بيروت يوم الثلاثاء.

وذكرت القناة 13 أن الاقتراح تم النظر فيه ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن من قبل القيادة السياسية؛ ووفقا لكبار الضباط فإن الهدف من الاقتراح هو "إرباك العدو، تقويض شعوره بأنهم (في إسرائيل) ينتظرون ماذا سيقول".

وفي حين أفادت القناة بأن المقترح لم يحظ بتوافق جميع القيادات في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، علما أنه جاء من ضباط رفيعي المستوى شددوا على أن ""فرص التصعيد في الشمال تتزايد أيضا، لذا من الأفضل أن نبادر".

في المقابل، أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") في نشرتها المسائية، إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية