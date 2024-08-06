نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستظل رؤوسنا مرفوعة".. هكذا كان تعليق منتخب مصر عقب الخسارة أمام فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر الاولمبي، تدوينة يؤكد من خلالها على فخره باللاعبين وماقدموه في مباراة فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس بعد السقوط في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وكتب الموقع الرسمي لمنتخب مصر الاولمبي على مواقع التواصل الاجتماعي: "رؤوسنا مرفوعة، سنقاتل من أجل البرونزية".

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".

وجدير بالذكر أن المنتخب المصري من المقرر أن يواجه نظيره المغربي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.