نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يحتفل بتصدر أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد وإشادة كبيرة من عمرو أديب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الشاعر والملحن عزيز الشافعي على الاحتفال بتصدر أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد تريند عالمي، حيث حرص "عزيز " مشاركة جمهوره بفيديو برنامج الحكاية وتوجيه الإعلامي عمرو أديب الشكر والتقدير لكل فريق عمل الأغنية من خلال الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



تفاصيل أغنية بشوفك



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر هاني محروس، وقد حققت الأغنية على مشاهدات مرتفعة بلغت قدرها نحو 639670 مشاهدة.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بشوفك على اليمين واشوفك على الشمال

بشوفك في الجنوب.. واشوفك في الشمال

أول ما أقرا في كتاب.. بلاقيك على الغلاف

من أول حرف (ب).. لآخر حرف كاف

في الصالة في الفراندا.. في الفازة في كل وردة

في الحر في ليلة باردة.. معايا في كل حال

حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار‏

بشوفك في الشوارع.. وفي نور الإعلانات

بشوفك على الحيطان.. وحتى البلكونات

بشوفك في الدولاب.. مرصوص بين الهدوم

معايا بشكل خاص.. ومعايا في العموم

بشوفك في الطابور.. وأنا داخل المطار

بشوفك في السحور.. واشوفك على الفطار حصار.. ليل ونهار.. أنا بنهار

بشوفك الصبح واشوفك العصر.. في أصغر حارة وأكبر قصر

اجيلك المغرب فتروح مصر.. ملفف قلبي وراك

بشوفك من بعد ومن قبل.. عيونك مشتني على الحبل

وحبك زي القهوة الدبل.. بيبدأ يومي معاك