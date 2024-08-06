نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج وسوف يتصدر التريند بأغنية "رقصة إسباني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان جورج وسوف، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم “رقصة إسباني”، والتي حققت رواجًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الموسيقيّة الرقمية، فور طرحها، حيث تصدرت الأغنية موقع الفيديوهات «يوتيوب» وسجلت نسب مشاهدات عالية بلغت نحو مليوني ونصف مليون مشاهدة حتى اللحظة.

تفاصيل أغنية رقصة إسباني"

أغنية رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

كلمات أغنية "رقصة اسباني" ل أبو وديع

"وياليلي ياعين

جايبة الجمال ده منين

انا ضحكتك نستني

ده يوم حد ولا اتنين

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

ياللي عنيكي غنوة وعودك

رقصة اسباني

احلوي كمان

وريهم الروقان

دي كفاية بس الضحكة يا عيني

تسلطن السلطان

حلوة وعنيكي حلوة

جننتي جناني

ياللي عنيكي غنوة وعودك

رقصة اسباني"

حفلات جورج وسوف

و من ناحية آخرى: يحيي المطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا يوم 16 أغسطس المقبل، في دولة عمان، ويشاركه الحفل المطرب وائل كفوري.