نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد الغفار: 'بيني وبين هنيدي عمر وزوجته بـ100 راجل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمود عبد الغفار في تصريحات تلفزيونيه عن علاقته بالفنان محمد هنيدي، وقال: علاقتي بهنيدي هي علاقة صداقة بحتة وحقيقية واللي بيني وبينه عمر، وأعرف هنيدي من سنة 1981 من وقتها واحنا أصدقاء وأخوات ونعرف عائلات بعض لأننا بندخل بيوت بعض.

وأضاف محمود عبد الغفار: ما سابنيش طول العملية ومراته بـ100 راجل قعدت جمبي في المستشفى، واللي بيني وبينه مالوش دعوة بالشغل ولا التمثيل، والناس ربطانا ببعض حتى الناس اللي متعرفش اسمي بيقولوا اللي بيطلع مع هنيدي وبينا حب وكيميا، وآخر عمل مع هنيدي كان يا أنا يا خالتي في 2005.

الحالة الصحية لـ محمود عبد الغفار

ومن جانبه، تحدث محمود عبد الغفار عن محنة مرضه، وخضوعه لعملية قلب مفتوح وتغيير صمام، قال: خرجت من محنة المرض بالرضا بقضاء الله، وأنا إلى أن عملت عملية القلب مكنتش بشتكي من ألم واكتشفت بالصدفة وأنا بحضر علشان أعمل المرارة، أني لازم أعمل عملية قلب مفتوح وأغير صمام ولحد دلوقتي معملتش المرارة، ولكن هي بتكون أقدار وأنا الحمد لله الرضا بالنسبة لي شيء مهم جدًا، لأن الرضا يقلب كل البلايا لعطايا، فكل ما يكون الواحد راضي ومش شاغل نفسه غير بنفسه كل ما بقى له جوائز.

آخر أعمال محمود عبد الغفار

وكان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل إلا أنا الجزء الثاني الذي عرض عام 2021، ويشارك في بطولتها سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وايضا حكاية باسم "حلم حياتي" بطولة الفنانة الشابة مايان السيد ويوسف عثمان ومنة عرفة وسماح السعيد وهدير عبد الناصر وعدد كبير من النجوم والشباب بعد عرض 9 حلقات من الحكاية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وايضا شارك في مسلسل اتنين في الصندوق الذي عرض عام 2020 من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.