برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن أونلاين على بوابة دوت الخليج

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اعتماد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%؜، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2024

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ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.



وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل