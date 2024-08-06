إبراهيم فايق يؤازر لاعبي منتخب مصر بعد وداع نصف نهائي أولمبياد باريس على يد فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الاعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، عن فخره بلاعبي منتخب مصر الأولمبي وماقدموه في مباراة فرنسا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس بعد السقوط في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي اكس: "منتخب مصر الأوليمبي حاجة عظيمة ومشرفة.. الخسارة لا تقلل من كل ما قدموه.. فقط نتعلم من الدروس لتفادي الأخطاء في مباراة المغرب.. بخلاف ذلك تحية كبيرة للرجولة والأداء والمستوى المحترم".

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".

وجدير بالذكر أن المنتخب المصري من المقرر أن يواجه نظيره المغربي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي يحسم الفائز بها الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.