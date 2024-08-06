الآن.. أحصل علي نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع صوت الأمة برقم الجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - يقدم موقع "صوت الأمة" نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 بالاسم ورقم الجلوس مجانًا، حيث يمكنكم الحصول على النتيجة كاملة وبتفاصيل الدرجات عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "صوت الأمة"، التي تقدم هذه الخدمة بشكل سنوي ومجاني، ليطمئن طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وأسرهم على النتيجة والكلية التي سيلتحقون بها عبر مكتب تنسيق الكليات والمعاهد المصرية.

وينشر موقع "صوت الأمة" نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يتيح للطلاب الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالى https://natega.soutalomma.com/ ، بعد الدخول برقم الجلوس.

وقد أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 غدًا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، ويتم خلال المؤتمر الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023 / 2024.