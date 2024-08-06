نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إعلان أوائل الثانوية العامة 2024 وتفاصيل المؤتمر الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "وزارة التربية والتعليم" عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، حيث ضمت القائمة هذا العام 36 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات.

يُنتظر أن يُعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل النتيجة في المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أغسطس.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

سيعقد الدكتور محمد عبد اللطيف المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2024، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وسيتناول المؤتمر تفاصيل النتيجة النهائية، وأسماء أوائل الثانوية العامة في كافة التخصصات، وتوضيح الإجراءات التي تم اتباعها في التصحيح وتدقيق النتائج.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المؤتمر يأتي بعد الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة.

كما سيشمل المؤتمر الإعلان عن تفاصيل أوائل الثانوية العامة وتكريمهم.

شكر وتقدير لجهود العاملين في المنظومة

أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات وسلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة دوت الخليج الإلككترونية.

للحصول على النتيجة، اتبع الخطوات التالية:

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