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وزير الخارجية الصومالى يشكر مصر لدعم بلاده بشأن سيادتها ووحدة أراضيها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي أحمد، عن خالص شكره لجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعمها الثابت وموقفها الأزلي مع الصومال بشأن سيادته ووحدة أراضيه.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية اليوم .

 

وكان د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده مع  نظيره التركي السيد هاكان فيدان على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية ورفض مذكرة التفاهم التي تم توقيعها  بين اقليم أرض الصومال الانفصالي وبين اثيوبيا في يناير 2024 .

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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