وزير الخارجية الصومالى يشكر مصر لدعم بلاده بشأن سيادتها ووحدة أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:29 صباحاً - أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي أحمد، عن خالص شكره لجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعمها الثابت وموقفها الأزلي مع الصومال بشأن سيادته ووحدة أراضيه.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية اليوم .

وكان د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي السيد هاكان فيدان على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية ورفض مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اقليم أرض الصومال الانفصالي وبين اثيوبيا في يناير 2024 .