نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير فيلم الدشاش لـ محمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم محمد سعد في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد الدشاش، الذي يعود من خلاله إلى السينما من جديد بعد غياب سنوات منذ أن عُرض له فيلمين في 2019.

موعد تصوير فيلم الدشاش لـ محمد سعد

ومن المقرر ان يبدا محمد سعد تصوير الفيلم في أول أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل العمل.

قصة فيلم الدشاش

ويجسد محمد سعد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد الرشيدي.

آخر أعمال محمد سعد في الدراما

وكان آخر أعمال محمد سعد في الدراما هومسلسل إكس لانس، الذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، أعاد سعد من خلاله تقديم شخصية الحاج حناوي التي سبق وقدمها في فيلم كركر، المكون من 30 حلقة، ومن بطولة محمد سعد، شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.

اخر أعمال محمد سعد في السينما

وكان اخر أعمال محمد سعد في السينما هو فيلم محمد حسين فُعرض في شهر يونيو بعام 2019، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات، العمل من بطولة محمد سعد، الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

نبذة عن محمد سعد

يعد الفنان المصري محمد سعد، واحدا من ألمع نجوم "الكوميديا" في مصر والعالم العربي، وسيطر على شباك التذاكر لسنوات طويلة، ولد محمد سعد عام 1968 وسط أسرة متوسطة الحال، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم إخراج، وبدأت مسيرته الفنية بمجموعة من المسلسلات الاجتماعية كان أشهرها "وما زال النيل يجري" للمخرج محمد فاضل، وتألق على شاشة السينما بفيلم الناظر مع الراحل علاء ولي الدين، وقدم بعد ذلك مجموعة مهمة من الأفلام منها "اللمبي، اللمبي 8 جيجا، كركر، كتكوت، بوحة" ويتسم بالقدرة على رسم الشخصية، والتوحد مع تفاصيلها بشكل رائع