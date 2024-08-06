نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا كمان زعلان".. تعليق غريب من عامر حسين عن أزمة كأس مصر وانسحاب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات عن حزنة بسبب الهجوم الشديد التي يشهده اتحاد الكرة المصري، بشأن شكوى بعض الأندية من كثرة المباريات وتلاحم المواسم، والتي تعرض اللاعبين إلى الإجهاد.

عامر حسين يتحدث عن أزمة كأس مصر

وأكد عامر حسين في تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر عن غضب العديد من الأندية بشأن مواعيد البطولات المحلية قائلا:" أنا كمان زعلان، بسبب غضب الجماهير واقترحت الحل ولم يلتزم أحد".

وتابع:" الأندية والرابطة هم المسؤولين عن الوضع بسبب عدم الاتفاق، ولا أعلم سبب غضب أيمن الرمادي، فريقه لا يشارك إفريقيا ودائم الهجوم على الكرة المصرية ويستشهد بالدوري الإماراتي الذي يضم 12 نادي".

منتخب مصر كان أحد الأسباب حيث وصل تجمعاته الدولية هذا الموسم لأكثر من 3 أشهر

وواصل:" الأهلي والزمالك حصدوا بطولاتي إفريقيا بسبب الراحة التي نمنحها لهم".

وأختتم عن اقتراب بعض الأندية من عدم المشاركة في بطولة كأس مصر بسبب المواعيد:" سنجتمع غدا لتحديد كل شئ، وطالبت تعديل المواعيد وكان الرد أنه مرتبط ببعض عقود التسويق".