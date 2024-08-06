أحمد بدير: محمد رياض سبب في إحياء مهرجان المسرح المصري من جديد (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان القدير أحمد بدير ، عن سعادته بتكريمه في الدورة السابعة عشر من مهرجان المسرح المصري خاصةً أنها تحمل إسم سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب اللذين تريبنا على فنها " سعيد بتكريم وخاصةً إن التكريم من المسرح وأنا من أبناء المسرح "

الفنان القدير أحمد بدير ومراسلة دوت الخليج الفني

ووجه فى تصريحات خاصة للفجر الفني، كلمة للفنان محمد رياض رئيس المهرجان " محمد قام بتغير المهرجان ١٨٠ درجة وإقبال تاريخى على المهرجان من الحضور وأيضًا من الورش والعروض المسرحية وأتمني له التوفيق الدائم وتأخير الافتتاح بالتأكيد كان له أسباب تمنعه "

وطلب من وزير الثفاقة الدكتور أحمد هنو " الاهتمام بمسرح الدولة وتصوير المسرحيات التي تُقام على مسرح الدولة لأن الفنان المسرحي يبذل جُهد قصارى لمدة ٣ أشهر وينتهي الأمر "

و أشار إلى إنه متضامن مع القضية الفلسطينية ولذلك يرتدي الكوفية الفلسطينية دائمًا.

وكشف سر يخفيه عن الجمهور وهو حبه الشديد للمسرح.

أما عن تواجده فى الجزء الخامس من المداح مزاحًا " أنا مُت من الجزء الأول بس هم بيحبوني يطلعوني "



