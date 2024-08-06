نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة كورال الجيزة تضيء صيف مطروح بعروض فنية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح النادي الاجتماعي بمرسى مطروح استمرار العروض الفنية ضمن برنامج "صيف مطروح"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، كجزء من الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

إبداع فرقة كورال الجيزة

افتتحت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الجيزة بقيادة سامح نبيه، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور وتفاعل كبير منها: "يا ورد علي فل وياسمين"، "حلو المكان"، "يا ترى"، "أوقات الدنيا"، "كوكتيل"، "آخر أيام الصيفية"، "علي صوتك بالغنا"، "أجدع صحاب"، "بالبنط العريض"، "أما براوه"، "هو وهي"، "بهية"، و"فيها حاجة حلوة"،حضر الفعالية محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح.

ورش فنية ومشاركات متنوعة

شهدت الفعاليات المقدمة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح، تنظيم عدد من الورش الفنية اليومية على هامش العروض، بما في ذلك ورشة للأشغال اليدوية قدمتها الفنانة نهلة عبد القادر.

أنشطة ثقافية متنوعة في مختلف المحافظات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك المشاركة البارزة في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وإطلاق مهرجان أهالينا الصيفي في عدة محافظات.

كما تتضمن الأنشطة العروض الفنية في المدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة في قرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.