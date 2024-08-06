نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا. وقد بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض سموه والرئيس الكيني خلال الاتصال مستوى التعاون الحالي في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها من المجالات التي تتعلق بأولويات التنمية في البلدين. وتناولا كيف يمكن لهذه المجالات أن تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين وتلبية تطلعاتهما المستقبلية.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

يُذكر أن دولة الإمارات وجمهورية كينيا قد أعلنتا عن إتمام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في فبراير الماضي، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الزخم الاقتصادي والتجاري المتصاعد بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة للتعاون المشترك.