نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولون إيرانيَون: روسيا بدأت بتسليم إيران أجهزة رادار وأنظمة دفاع جوي متقدمة إلى إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة ‏نيويورك تايمز، عن مسؤولَين إيرانيَين أحدهما عضو في الحرس الثوري، إن روسيا بدأت بتسليم إيران أجهزة رادار وأنظمة دفاع جوي متقدمة إلى إيران.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.