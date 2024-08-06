نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نبيل شعيل يحيي حفلًا مع فرقة ميامي على مسرح محمد عبده بمدينة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان نبيل شعيل لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن يقام على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم.



المستشار تركي آل الشيخ

وعلى صعيد آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل المطرب نبيل شعيل حيث نشر بوستر الحفلات التي تقام ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية،من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه ": "تنتظركم ليلة طربية ممتعة مع المطرب نبيل شعيل وفرقة ميامي على مسرح محمد عبده أرينا يوم 6 أغسطس، ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".



وتشارك فرقة ميامي الغنائية المطرب نبيل شعيل في حفله الغنائه، على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة.

آخر أعمال نبيل شعيل



والجدير بالذكر آخر أعمال نبيل شعيل في شهر يوليو من عام 2023 الماضي، حيث طرح ميني ألبوم جديد له بعنوان الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي، وتكون من 3 أغاني جديدة، هي: الرايق، أحب عمري، القمر.