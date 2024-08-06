مصر تنفي وجود أي أنفاق مع غزة
نفى مصدر رفيع المستوى في مصر، اليوم الإثنين، ما تتداوله وسائل إعلام صهيونية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.
وقال المصدر إن "ما يتردد حول الأنفاق المزعومة هو هروب "إسرائيل "من إخفاقها في القطاع، نافيا وجود أي أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.
ونوه بأن الكيان الصهيوني يغض النظر عن عمليات تهريب السلاح الى الضفة لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة مزيد من القتل والإبادة للفلسطينيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يقدم أي أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع ويستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.
وكان جيش العدو الصهيوني قد نشر قوات الفرقة 162 ووحدة يلام على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، لتمشيط المنطقة الحدودية والبحث عن الأنفاق المنتشرة في المنطقة.
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