نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب اعتمادها رسميًا.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظهر نتيجة الثانوية العامة 2024 بعد ساعات قليلة من الآن. فقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم النتيجة مساء أمس، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، الساعة 12 ظهرًا لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فور انتهاء المؤتمر.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى الموقع: قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم. اختيار بوابة الثانوية العامة: ابحث عن "بوابة الثانوية العامة". اختيار نتيجة الثانوية العامة 2024: انتقل إلى قسم "نتيجة الثانوية العامة 2024". إدخال البيانات: سجل رقم الجلوس والاسم. إظهار النتيجة: اضغط على "إظهار النتيجة" لتظهر لك النتائج.

نسب النجاح

نسبة النجاح الإجمالية : 81.3٪

: 81.3٪ نسب النجاح في المواد الأساسية : مادة اللغة العربية : 96.62% مادة اللغة الأجنبية الثانية : 97.88% مادة الفيزياء : 94.21% مادة الأحياء : 91% مادة الكيمياء : أكثر من 92% مادة الجغرافيا : أكثر من 92% مادة اللغة الأجنبية الأولى : 96.25% مادة التاريخ : 96.43% مادة علم النفس والاجتماع : 92%

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درجات النجاح

مادة اللغة العربية : 80 درجة (درجة النجاح: 40 درجة)

: 80 درجة (درجة النجاح: 40 درجة) مادة اللغة الأجنبية الأولى : 50 درجة (درجة النجاح: 25 درجة)

: 50 درجة (درجة النجاح: 25 درجة) مادة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة (درجة النجاح: 20 درجة)

: 40 درجة (درجة النجاح: 20 درجة) مادة التاريخ : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الجغرافيا : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الفلسفة : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة علم النفس والاجتماع : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الكيمياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الفيزياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الأحياء : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الجيولوجيا : 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة)

: 60 درجة (درجة النجاح: 30 درجة) مادة الهندسة الفراغية : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة التفاضل والتكامل : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة استاتيكا : 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة) مادة ديناميكا: 30 درجة (درجة النجاح: 15 درجة)

أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 (شعبة علمي رياضة)

محمد هاني سعيد محمد محمود من محافظة الإسماعيلية: المركز الأول بمجموع 405.50.

من محافظة الإسماعيلية: المركز الأول بمجموع 405.50. محمد أحمد محمد أحمد الحسيني من محافظة البحيرة: المركز الثاني مكرر بمجموع 405.

من محافظة البحيرة: المركز الثاني مكرر بمجموع 405. محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم من محافظة القليوبية: المركز الثاني مكرر بمجموع 405.

من محافظة القليوبية: المركز الثاني مكرر بمجموع 405. نورهان نبيل عبدالعظيم صالح من محافظة القاهرة: المركز الثاني مكرر بمجموع 405.

من محافظة القاهرة: المركز الثاني مكرر بمجموع 405. أحمد فتحي عبدالقوي عبدربه من محافظة قنا: المركز الخامس بمجموع 405.5.

من محافظة قنا: المركز الخامس بمجموع 405.5. محمد أحمد تامر صلاح الدين يوسف من محافظة القليوبية: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.

من محافظة القليوبية: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5. مايكل رضا عياد ملاك جرجس من محافظة القاهرة: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.

من محافظة القاهرة: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5. محمد أحمد أبو الفتوح قرني من محافظة الإسكندرية: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.

من محافظة الإسكندرية: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5. يوسف أبو غنام محمد أبو زيد عبود من محافظة كفر الشيخ: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5.

من محافظة كفر الشيخ: المركز السادس مكرر بمجموع 403.5. علي أحمد حسن محمد عبدالحافظ من محافظة الإسماعيلية: المركز العاشر مكرر بمجموع 403.

من محافظة الإسماعيلية: المركز العاشر مكرر بمجموع 403. عمر محمد أحمد محمد هلال من محافظة المنوفية: المركز العاشر مكرر بمجموع 403.

تابعوا المؤتمر الصحفي اليوم للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والأوائل.