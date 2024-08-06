نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024: تفاصيل الإعلان الرسمي وخطوات الاستعلام

في غضون دقائق قليلة، سيتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024. يشهد المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، إعلان تفاصيل النتيجة من قبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يشمل المؤتمر إعلان أسماء الأوائل في جميع الشعب، بما في ذلك علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

إليك الخطوات:

زيارة الموقع الإلكتروني: موقع وزارة التربية والتعليم اختيار "بوابة الثانوية العامة". الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024". إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على "عرض النتيجة".

مؤشرات النجاح في المواد

تُظهر المؤشرات التالية نسب النجاح في مواد الثانوية العامة لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها قبل المؤتمر:

مادة اللغة العربية: 96.62%

96.62% مادة اللغة الأجنبية الأولى: 96.25%

96.25% مادة اللغة الأجنبية الثانية: 97.88%

97.88% مادة التاريخ: 96.43%

96.43% مادة علم النفس والاجتماع: 92%

92% مادة الأحياء: 91%

91% مادة الفيزياء: 94.21%

94.21% مادة الكيمياء: أكثر من 92%

أكثر من 92% مادة الجغرافيا: أكثر من 92%

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

للحصول على النتيجة برقم الجلوس، يمكنك زيارة الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان الرسمي:

نتيجة الثانوية العامة في المحافظات

يمكن لطلاب الثانوية العامة في المحافظات المختلفة مثل محافظة الجيزة، الدقهلية، قنا، والشرقية الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة.

للحصول على النتيجة في محافظة الجيزة، يمكنك زيارة الرابط:

تابعوا البث المباشر للمؤتمر الصحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك للحصول على أحدث التفاصيل والإعلانات حول نتائج الثانوية العامة 2024.