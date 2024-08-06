نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 وتفاصيل الأوائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

وفقًا للقرار، تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 24 أغسطس 2024.

قائمة أوائل الثانوية العامة 2024

تم الكشف قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 مساء الاثنين، حيث ضمت القائمة 38 طالبًا وطالبة، مع تفوق الطالبات بواقع 20 طالبة مقابل 18 طالبًا.

أوائل شعبة علمي علوم:

ندى رمضان عبد الونيس: حصلت على 404.5 درجة. رؤى أحمد محمد: حصلت على 403.3 درجة. إياد يحيى حسن: حصل على 403 درجة. جنة طارق: حصلت على 403 درجة (مكرر). زياد مصطفى حسن: حصل على 402.5 درجة (مكرر). مريم إيهاب: حصلت على 402.5 درجة (مكرر). حسن محمد حسن: حصل على 402 درجة (مكرر). رهف محمد توفيق: حصلت على 402 درجة (مكرر). سلمى محمود فرغلي: حصلت على 402 درجة (مكرر). فلوباتير سعيد يعقوب: حصل على 402 درجة (مكرر).

هذه النتائج تعكس مستوى التفوق والجهد الكبير الذي بذله الطلاب في امتحانات هذا العام، مع تأكيد استمرار تقديم الدعم والتوجيه للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني.

تفاصيل إضافية

الطلاب الأوائل من جميع الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) تم تكريمهم بناءً على مجموع درجاتهم، حيث كانت نتائجهم متميزة هذا العام.

من جميع الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) تم تكريمهم بناءً على مجموع درجاتهم، حيث كانت نتائجهم متميزة هذا العام. موعد إعلان نتائج الدور الثاني سيتم تحديده لاحقًا بعد انتهاء الامتحانات، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يمكن للطلاب متابعة كافة الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالامتحانات ونتائجها عبر المواقع الرسمية للوزارة أو من خلال الأخبار المحلية.