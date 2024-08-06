الحكومة: جارٍ العمل على 23 مشروعا للهيدروجين الأخضر في مصر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قالت راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه جارٍ العمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما جرى توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر.

وأشار المنشاوي، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إلى نجاح الجهات الراعية في توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.

وعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري موقف الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوي الجمهورية بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة.

ولفتت إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (3445) لسنة 2023، كما جري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وانتهت جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.

وأشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تتضمن منح حافز استثماري نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مبانٍ هذا النوع من المشروعات، بالإضافة على الحصول على الموافقة الواحدة.