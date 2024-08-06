العالم اليوم - صحيفة: هناك إشارات على أن إيران تستعد لهجوم على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن هناك إشارات على أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم إنهم لاحظوا منذ عطلة نهاية الأسبوع أن إيران بدأت في تحريك منصات إطلاق الصواريخ، وإجراء تدريبات عسكرية.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يوم الإثنين على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية.

وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان فقد تم "إطلاع بايدن وهاريس أيضا على الجهود الدبلوماسية المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة".

كما تم إطلاع بايدن وهاريس على "آخر الجهود العسكرية الأميركية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا".

ووفقما نقلت"رويترز" عن مسؤول أميركي قوله فإن فريق الأمن القومي "قال لبايدن وهاريس إنه من غير الواضح متى يرجح أن تشن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل، وما هي تفاصيل الهجوم".

وتتأهب الولايات المتحدة لوفاء إيران بتعهدها بالرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وهو حلقة في سلسلة عمليات قتل لشخصيات كبيرة في "حماس" مع احتدام الحرب بين إسرائيل والحركة في غزة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد قال الإثنين إن الولايات المتحدة حثت بعض الدول من خلال اتصالاتها الدبلوماسية على إبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها.

وشدد ميلر في إفادة صحفية على أن هذه "لحظة حرجة" بالنسبة للمنطقة وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يجري اتصالات هاتفية للمساعدة في تهدئة التوتر، لكنه قال أيضا إن واشنطن تستعد لجميع الاحتمالات.